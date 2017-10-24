Бесплатное приложение «Умный житель» помогает с решением вопросов ЖКХ
Уникальное для российских реалий приложение «Умный житель» стало доступно для бесплатного скачивания в официальных магазинах App Store и Google Play. Оно выступает в качестве идеального ассистента для российских пользователей в деле решения вопросов, связанных со сферой ЖКХ.
Создателем приложения «Умный Житель» выступает одноименная компания. Как подчеркнул ее лидер, «айтишник» с 14-летним опытом в сфере продаж Денис Денисов, мотивацией разработки сервиса выступило желание облегчить российским гражданам взаимодействие со сферой ЖКХ. «Умный Житель», в частности, обеспечивает обратную связь от жильцов для УК. Пользователи могут оценить работу своей организации, принять участие в опросе, обменяться мнениями с соседями, сообщить о проблемах и предложить пути их решения.
В настоящее время к новому сервису подключились уже 28 УК, что позволило охватить 24000 квартир. В Московской области приложение «Умный Житель» набрало высокую популярность. Идет активный процесс налаживания сотрудничества с региональными управляющими компаниями.
Сервис «Умный житель» можно использовать, как при наличии Вашей управляющей компании в базе данных, так и без привязки к УК (функционал будет ограничен). Среди основных функций приложения, доступных при наличии УК в базе: создание и мониторинг заявок на ремонт и обслуживание недвижимости; оплата квитанций ЖКХ; история платежей ЖКУ; передача показаний приборов учёта расхода электроэнергии, воды, газа; актуальные новости обо всех изменениях от вашей УК; оценка работы вашей УК; обмен мнениями со своими соседями.
В настоящее время у жителей Москвы есть возможность прямо через приложение передавать заявку на ремонт и обслуживание — всего через три минуты она поступит в адрес управляющей компании. С нетерпением ждут скорого обновления сервиса жители Подмосковья, в котором будет возможность подавать заявки без привязки к управляющей организации.
Стоит добавить, что сервис «Умный Житель» предусматривает добавление нескольких объектов недвижимости (гараж, дом, паркинг, квартира, коммерческая недвижимость) по всей российской территории.