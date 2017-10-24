ТЮЗ имени Ю.П.Киселева разыскивает стулья

просмотров: 129

"Старые и новые, разбитые и целые, без спинки и на двух ножках, в краске и царапинах, с историей и с характером… , - бросила клич пресс-служба театра. - Подарите театру стулья, что пылятся в кладовке, валяются в гараже, мешаются под ногами — и они обретут новую жизнь на сцене. Ваши стулья станут частью спектакля «Двенадцать стульев» по роману Ильфа и Петрова, к репетициям которого уже приступил наш главный режиссёр Алексей Логачёв. Премьера — в декабре, а стулья, как это водится, нужны уже прямо сейчас.Если у вас дома есть достаточно авантюрный стул, готовый сменить скучную домашнюю жизнь на карьеру в театре — позвоните, пожалуйста, по телефону 89878204250 (Руслан Ситников, заведующий художественно-постановочной частью театра)Или сразу приносите-привозите стулья в театр. Адрес: площадь Киселёва, дом 1, подъезд № 3 (со стороны улицы Киселёва).