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Стартовала акция "Читаем с почтой"

Новости
Стартовала акция "Читаем с почтой"

В октябре-ноябре Почта России по всей стране проводит акцию активных продаж прессы и книг «Читаем с Почтой».

Клиенты почтовых отделений за покупку газет и журналов на сумму свыше 100 рублей или книг на сумму более 500 рублей смогут получить в подарок книгу или световозвращающий брелок, который позволяет обеспечить дополнительную безопасность людей на дорогах.

Впервые акция пройдет в почтовых отделениях всех филиалов Почты России. К акции присоединились федеральные и региональные издательства, дистрибьюторы прессы и книг.

В почтовых отделениях читателям по привлекательным ценам будет доступен широкий ассортимент периодических изданий, а также книг самой разной тематики и жанров: детской литературы, классики, книг о войне, научно-популярной, прикладной и современной художественной литературы. Участники акции смогут выбрать атласы, альбомы, книги в традиционном или «карманном» формате.

«Акция «Читаем с Почтой» направлена не только на поддержку розничных продаж, для нас не менее важно обеспечить доступ людям к хорошей качественной литературе по всей стране, включая и самые отдаленные территории. Многие почтовые отделения расположены в таких местах, где нет ни газетных киосков, ни книжных магазинов, и почта оказывается единственным местом, где можно все это приобрести. В то же время, как показывает динамика последних лет, не меньший интерес к периодике и книгам, представленным на почте, проявляют и жители больших городов, особенно если предлагается широкий ассортимент», – сообщила заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.