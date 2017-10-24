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81-летний житель Маркса подозревается в убийстве жены

Новости
81-летний житель Маркса подозревается в убийстве жены

Марксовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Саратовской области в отношении 81-летнего местного жителя возбудил уголовное дело по подозрению в убийстве.

По версии следствия, днем 19 октября между подозреваемым, находившимся дома в состоянии алкогольного опьянения, и его 79-летней супругой произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина взял топор и нанес жене обухом два удара по голове. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

В настоящее время подозреваемый задержан, с его участием проводится комплекс следственных действий. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.