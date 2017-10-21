Более 600 десятиклассников из 29 школ области приняли участие в Национальных исследованиях качества образования

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Участниками исследования стали более 600 десятиклассников из 29 образовательных организаций региона. НИКО проводятся Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Участие в исследовании приняли почти 60 тысяч обучающихся из более чем 2 тысяч школ 82 регионов России. Исследование проводится в форме написания диагностических работ и анкетирования.- Исследования по биологии и химии направлены на выявление того, насколько у десятиклассников сформирована естественнонаучная картина мира, способность использовать знания биологии и химии для анализа процессов и явлений, с которыми люди сталкиваются в своей повседневной жизни. Кроме того, проверяются умения решать задачи, проводить необходимые расчеты, обобщать и анализировать научную информацию. При выполнении заданий НИКО также востребован опыт десятиклассников по проведению химических экспериментов и практических работ по биологии, - отметила заместитель министра образования Саратовской области Валерия Ушакова.Исследования проводятся анонимно, данные об участниках в рамках исследований собираются без привязки к персональным данным ученика (ФИО). Школа может принять решение о фиксации и хранении у себя результатов участников в привязке к ФИО для предоставления результатов родителям и выставления положительных отметок участникам, успешно справившимся с работой.- На уровне школы НИКО помогают оценить уровень преподавания предмета и степень его освоения учениками. Десятиклассники отмечают, что им самим интересно принять участие в таких работах, так как это дает представление о том, чему они научились за время преподавания курса и объективно оценить собственные знания. Для тех ребят, которые выберут химию или биологию для сдачи ЕГЭ в 11 классе – это еще один способ выявить какие-то проблемы и определить, на что обратить внимание, - отметила учитель биологии лицея № 37 г. Саратов Ольга Киселева.