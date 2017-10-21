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В Саратовском районе временно закроют железнодорожный переезд

Новости
В Саратовском районе временно закроют железнодорожный переезд


В связи с ремонтными работами с 22:00 23 октября до 06:00 24 октября будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 291 км перегона Зоринский – Трофимовский-2 (автодорога Сокурский тракт, Саратовский район).

Объезд возможен по улице Шехурдина, проспекту Строителей и Московскому шоссе.

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.

Фото http://izhevsk-news.net