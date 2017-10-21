В Саратовском районе временно закроют железнодорожный переезд
В связи с ремонтными работами с 22:00 23 октября до 06:00 24 октября будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 291 км перегона Зоринский – Трофимовский-2 (автодорога Сокурский тракт, Саратовский район).
Объезд возможен по улице Шехурдина, проспекту Строителей и Московскому шоссе.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.
Фото http://izhevsk-news.net