20 октября 2017 20:10 ПЯТНИЦА
Новости
17:20 | 20 октября
В Саратовском районе временно закроют железнодорожный переезд
16:37 | 20 октября
«Физикон» выпустила интерактивные тренажеры для подготовки к ЕГЭ
16:00 | 20 октября
Андрей Биржин: Glorax подарит Санкт-Петербургу новую точку притяжения
15:08 | 20 октября
Получили срок гаишники-взяточники
14:15 | 20 октября
В Новобурасском районе прошли киномероприятия для детей
13:29 | 20 октября
Юные артисты из Энгельса стали лауреатами международного конкурса
12:38 | 20 октября
Стартовал первый областной Форум юных экологов "Экотория"
11:45 | 20 октября
В Ленинском районе из горящей многоэтажки эвакуировали 14 человек
10:58 | 20 октября
Пьяный подросток ограбил магазин, ударив продавщицу
10:00 | 20 октября
"Кристалл" одержал четвертую победу подряд
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

«Физикон» выпустила интерактивные тренажеры для подготовки к ЕГЭ

Новости
«Физикон» выпустила интерактивные тренажеры для подготовки к ЕГЭ


Реализуя проект «Облако знаний», компания «Физикон» разработала и выпустила на рынок интерактивные тренажеры для подготовки школьников к ЕГЭ 2018. До конца октября 2017 года на приобретение этих тренажеров действует специальная цена.

Воспользовавшись тренажерами, будущие выпускники получат возможность в течение короткого времени проверить свои знания по конкретному предмету; решить ряд тестовых заданий с моментальной проверкой и комментариями к неверным ответам; пройти пять тренировочных и пять экзаменационных вариантов КИМ с определением реального тестового балла.

Разработчики тренажера отмечают, что образовательный контент тренажеров не только соответствует спецификации ЕГЭ 2018 года, но и проверен на соответствие требованиям ФИПИ специалистами РАН, МФТИ и СПб ЦОКО и ИТ. Также летом «Физикон» сообщила, что все тренажеры компании (http://imumk.ru) успешно прошли содержательно-педагогическую экспертизу.