«Физикон» выпустила интерактивные тренажеры для подготовки к ЕГЭ
Реализуя проект «Облако знаний», компания «Физикон» разработала и выпустила на рынок интерактивные тренажеры для подготовки школьников к ЕГЭ 2018. До конца октября 2017 года на приобретение этих тренажеров действует специальная цена.
Воспользовавшись тренажерами, будущие выпускники получат возможность в течение короткого времени проверить свои знания по конкретному предмету; решить ряд тестовых заданий с моментальной проверкой и комментариями к неверным ответам; пройти пять тренировочных и пять экзаменационных вариантов КИМ с определением реального тестового балла.
Разработчики тренажера отмечают, что образовательный контент тренажеров не только соответствует спецификации ЕГЭ 2018 года, но и проверен на соответствие требованиям ФИПИ специалистами РАН, МФТИ и СПб ЦОКО и ИТ. Также летом «Физикон» сообщила, что все тренажеры компании (http://imumk.ru) успешно прошли содержательно-педагогическую экспертизу.