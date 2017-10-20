20 октября 2017 20:10 ПЯТНИЦА
Новости
17:20 | 20 октября
В Саратовском районе временно закроют железнодорожный переезд
16:37 | 20 октября
«Физикон» выпустила интерактивные тренажеры для подготовки к ЕГЭ
16:00 | 20 октября
Андрей Биржин: Glorax подарит Санкт-Петербургу новую точку притяжения
15:08 | 20 октября
Получили срок гаишники-взяточники
14:15 | 20 октября
В Новобурасском районе прошли киномероприятия для детей
13:29 | 20 октября
Юные артисты из Энгельса стали лауреатами международного конкурса
12:38 | 20 октября
Стартовал первый областной Форум юных экологов "Экотория"
11:45 | 20 октября
В Ленинском районе из горящей многоэтажки эвакуировали 14 человек
10:58 | 20 октября
Пьяный подросток ограбил магазин, ударив продавщицу
10:00 | 20 октября
"Кристалл" одержал четвертую победу подряд
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Андрей Биржин: Glorax подарит Санкт-Петербургу новую точку притяжения

Новости


По сообщениям ИА «Росбалт», так называемый «серый пояс» Санкт-Петербурга ждет неизбежное уменьшение. Дело в том, что известный питерский девелопер Glorax Development (входит в ГК Glorax бизнесмена Андрея Биржина) анонсировал старт проекта Ligovsky City, предусматривающий объединение ряда «депрессивных» локаций Фрунзенского района города. На эти цели компанией-застройщиком будет направлено не менее сорока миллиардов рублей. Glorax Development модернизирует промышленную зону «Волковская» за счет строительства на ней жилых, торговых и деловых зданий, детсадов, школ и парков. Фактически, можно вести речь о готовящемся появлении «города в городе».

По словам Андрея Биржина, Санкт-Петербург обязательно полюбит новую комфортную зону, строительством которой занимается Glorax Development. В ней будет приятно жить, трудиться, заниматься творчеством и просто отдыхать.