Андрей Биржин: Glorax подарит Санкт-Петербургу новую точку притяжения
По сообщениям ИА «Росбалт», так называемый «серый пояс» Санкт-Петербурга ждет неизбежное уменьшение. Дело в том, что известный питерский девелопер Glorax Development (входит в ГК Glorax бизнесмена Андрея Биржина) анонсировал старт проекта Ligovsky City, предусматривающий объединение ряда «депрессивных» локаций Фрунзенского района города. На эти цели компанией-застройщиком будет направлено не менее сорока миллиардов рублей. Glorax Development модернизирует промышленную зону «Волковская» за счет строительства на ней жилых, торговых и деловых зданий, детсадов, школ и парков. Фактически, можно вести речь о готовящемся появлении «города в городе».
По словам Андрея Биржина, Санкт-Петербург обязательно полюбит новую комфортную зону, строительством которой занимается Glorax Development. В ней будет приятно жить, трудиться, заниматься творчеством и просто отдыхать.