Получили срок гаишники-взяточники

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По информации СУ СКР по Саратовской области, 29 января в вечернее время полицейские, находясь в поселке Новопушкинкое Энгельсского района, потребовали у 33-летнего водителя 30 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за якобы непривление его к установленной законодательством Российской Федерации ответственности, при учете, что каких-либо противоправных деяний он не совершал. Денежные средства в сумме 20 тысяч рублей получены сотрудниками полиции на месте, а оставшуюся сумму полицейские намеревались получить через несколько дней.Мужчина обратился в правоохранительные органы и рассказал о случившемся, в связи были спланированы соответствующие мероприятия. Передача оставшейся суммы денег инспекторам – 32-летнему Николаю Захарову и 35-летнему Николаю Мартышевскому - осуществлялась в рамках оперативно-розыскных мероприятий, после чего их незаконные действия были пресечены.В результате первоначальных следственных действий установлены все четверо злоумышленников – двое указанных инспекторов ОГИБДД МУ МВД «Энгельсское», а также 42-летний командир взвода Алексей Шмырев и 35-летний заместитель командира взвода Алексей Фидас.Приговором суда каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, при этом Мартышевскому сроком на 8 лет, Шмыреву – на 7 лет, Захарову и Фидасу на 7 лет 6 месяцев каждому. Кроме того, всем четверым также назначен штраф в сумме 300 тысяч рублей с лишением права сроком на 3 года занимать должности в правоохранительных органах.Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.Фото https://xakac.info