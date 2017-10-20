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В Новобурасском районе прошли киномероприятия для детей

Новости / Культура
В Новобурасском районе прошли киномероприятия для детей


Их участниками стали около 300 юных зрителей.

В среду, 18 октября, Саратовский киновидеоцентр провел несколько тематических мероприятий. В частности, сотрудники киновидеоцентра побывали в Новобурасском районе.

По информации организаторов, для школьников р.п. Новые Бурасы и села Чернышевка было проведено предсеансовое киномероприятие «Мульти-пульти», а затем показан полнометражный анимационный фильм «Никита Кожемяка».

Кроме того, ребят познакомили с мультфильмом «Приключения каштанчика», авторы которого - воспитанники детской студии анимации «Двакадра» (г. Саратов). Этот мультфильм получил специальный диплом «За тонкое воплощение духовности окружающего мира» IV открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль», прошедшего недавно в Саратове.

Всего в Новобурасском районе зрителями киномероприятий стали более 270 человек.

В кионовидеоцентре отметили, что данные мероприятия проводятся для юных зрителей и в других районах области, а также в Саратове.

Фото http://cdn.static1.rtr-vesti.ru