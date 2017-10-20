Юные артисты из Энгельса стали лауреатами международного конкурса
В Казани прошел XV Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества "Казанские узоры".
По информации министерства образования области, наш регион представлял детский творческий коллектив "Карусель" школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам №3 г. Энгельса. Ребята представили на конкурс в номинации "Театральное творчество" музыкальную композицию "Табор уходит в небо".
За яркое красочное выступление детский творческий коллектив "Карусель" был награжден дипломом лауреата I степени, а также дипломом за «Волю к победе» и за «Лучшую режиссерскую работу».
Юные артисты из Энгельса к тому же стали номинантами на Международную премию "ARTIS" в области детского и молодежного творчества. Она будет вручаться в 2018 году в Санкт-Петербурге.
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