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Стартовал первый областной Форум юных экологов "Экотория"

Новости
Стартовал первый областной Форум юных экологов "Экотория"


В нем принимают участие школьники из Саратова, а также из семи муниципальных районов области.

По словам организаторов, "Экотория" - это комплексный экологический проект. Он позволяет школьникам по-разному проявить себя: можно стать членом команды экологического патруля, можно вести исследовательскую или просветительскую работу по экологической тематике, участвовать в тематических конкурсах, встречах и конференциях, популяризировать богатое природное многообразие Саратовского края. Особенностью проекта является то, что все его участники могут координировать свои усилия через специально разработанное мобильное приложение, которое также позволяет оценить вклад каждого в улучшение экологической ситуации.

Несмотря на то, что "Экотория" работает всего полтора месяца, в проект уже включилось множество молодых активистов со всей области, есть уже и первые результаты того, как школьники совместно со взрослыми пытаются сделать свою малую родину чище, а свою жизнь здоровее.

Фото https://gruppa4-11.edumsko.ru