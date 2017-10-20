Пьяный подросток ограбил магазин, ударив продавщицу

просмотров: 88

По информации СУ СКР по Саратовской области, вечером 12 октября 16-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении продуктового магазина, потребовал у 56-летней сотрудницы магазина передать ему денежные средства из кассы. Получив отказ, несовершеннолетний нанес женщине удар кулаком в голову, после чего, похитив денежные средства в сумме свыше 10 тысяч, а также две пачки сигарет, скрылся с места происшествия.- О случившемся потерпевшая незамедлительно сообщила в правоохранительные органы, - сообщили в следственном управлении. - В тот же день злоумышленник задержан при участии сотрудников вневедомственной охраны Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации по Саратовской области.В отношении подростка возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). В настоящее время он находится под арестом, в содеянном сознался. Сообщается, что в августе этого года обвиняемый уже был осужден за совершение кражи и угона.В ходе расследования будут изучены условия жизни и воспитания обвиняемого, обстоятельства, способствующие совершению указанного преступления, а также дана правовая оценка действиям сотрудников органов системы профилактики.Фото https://img.delovoy-saransk.ru