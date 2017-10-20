"Кристалл" одержал четвертую победу подряд
Вчера саратовские хоккеисты на домашнем льду повторно обыграли "Юниор-Спутник" из Нижнего Тагила.
Хозяева смогли порадовать болельщиков уже на пятой минуте, когда Артем Кузнецов открыл счет. Во втором периоде Илья Кондрашин и Игорь Кокунько делают преимущество весомым - 3:0. Однако гости мобилизовались и смогли максимально приблизиться - 3:2. Такой счет сохранялся до последней минуты. Незадолго до финальной сирены решают гол в ворота команды из Нижнего Тагила забил Илья Смирнов.
Благодаря победной серии из четырех матчей саратовский клуб закрепился на шестом месте турнирной таблицы первенства ВХЛ. За очередные очки "Кристалл" поборется уже 22 октября снова на своем льду. Наши хоккеисты будут встречаться с командой "Юниор" из Кургана.
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