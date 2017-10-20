Двое саратовцев подозреваются в краже со стройплощадки
Возбуждено уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, сотрудниками уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии задержаны двое подозреваемых в краже. Сотрудники полиции полагают, что в сентябре текущего года злоумышленники проникли на стройплощадку и, воспользовавшись тем, что рабочие не закрыли бокс на замок, похитили оттуда строительные материалы и электроинструменты. Сумма ущерба составила 73 тысячи рублей.
Сообщается также, что злоумышленники подозреваются в квартирных кражах.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (кража).
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