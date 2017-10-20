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Средняя зарплата в регионе составляет 24 тысячи рублей

Новости
Средняя зарплата в регионе составляет 24 тысячи рублей


Эту цифру озвучила министр занятости, труда и миграции Наталья Соколова на заседании правительства области.

Министр рассказала, что в текущем году в регионе создано 13 тысяч рабочих мест. За год этот показатель вырос в 1,2 раза, что свидетельствует о совершенствовании системы социального партнерства.

По итогам девяти месяцев 2017 года коллективно-договорными отношениями охвачено более 5 тысяч трудовых коллективов, или 74% работающих. Саратовская область занимает третье место в ПФО по данному показателю.

Две трети договоров содержат положения о минимальной заработной плате, о порядке ее индексации, о дополнительных отпусках и охране труда. В каждом четвертом договоре прописаны льготы работающим женщинам, которые совмещают трудовые и семейные обязанности. Каждый десятый договор содержит обязательства по содействию жилищных проблем, предусматривает дополнительное пенсионное страхование.

Возросло число организаций, где коллективным договором установлен минимальный размер заработной платы и тарифной ставки рабочего I разряда на уровне не ниже прожиточного минимума. Это стало одним из факторов, повлиявшим на рост среднемесячной зарплаты. По итогам 7 месяцев средняя зарплата в регионе составила 24028 рублей, что на 4,4% выше аналогичного периода прошлого года. В социальной сфере заработная плата увеличилась на 6%.

Фото https://xakac.info