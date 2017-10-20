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В Саратове пройдет Международная научно-практическая конференция "Искусство и власть"

Новости / Культура
В Саратове пройдет Международная научно-практическая конференция "Искусство и власть"


В мероприятиях примут участие более 80 деятелей культуры, современных художников и искусствоведов.

По информации министерства культуры области, конференция будет проходить в течение трех дней. Она проводится в рамках программы празднования 260-летия основания Российской академии художеств. Торжественное открытие состоится сегодня в 14.00 в Региональном центре поддержки одаренных детей.

На рассмотрение Программного комитета в 2017 году поступили заявки из разных регионов России и стран Европы. В конференции принимают участие более 80 человек из России (Москва, Саратов, Тольятти, Казань, Пермь, Белгород, Архангельск), Словакии (Братислава) и Германии (Дрезден). Среди участников — 10 академиков Российской академии художеств, 2 члена-корреспондента РАХ, 18 профессоров, 26 кандидатов наук.

Сегодня же состоится пленарное заседание конференции, а также начнет работу выставка художественной куклы "Корабль дураков+" - проект экспериментальной Творческой мастерской "DOLLART.RU" Российской академии художеств и ТСХР.

20 и 21 октября на различных площадках будут проходить секционные заседания, участники которых обсудят вопросы развития современного искусства.

21 октября участники конференции проведут выездное заседание. В частности, они примут участие в торжественном мероприятии, посвященном пятилетию открытия Художественного музея в р.п. Базарный Карабулак.

Затем состоится презентация экспозиции "Константин Худяков. Искусство глубокого погружения" в картинной галерее Балтайского краеведческого музея в р.п. Балтай. Там же пройдет круглый стол по итогам работы конференции.

Фото http://mir.karelia.ru