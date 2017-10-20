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Жительница Калининска погибла пои пожаре

Новости / ЧП
Жительница Калининска погибла пои пожаре


По данному факту проводится доследственная проверка.

По информации СУ СКР по Саратовской области, вчера в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении после тушения пожара в частном домовладении в Калининске тела 57-летней хозяйки жилища.

По предварительным данным, сын и сожитель погибшей, заметив пожар, предприняли попытку спасти женщину, однако из-за сильного задымления помещения и быстрого распространения пламени огня им это не удалось. С ожогами последнего госпитализировали в лечебное учреждение. Предположительно, возгорание могло произойти вследствие неосторожного обращения с огнем.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование.

Фото https://news.am