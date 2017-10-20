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Управление ветеринарии предупреждает о риске заноса ящура на территорию области

Новости
Управление ветеринарии предупреждает о риске заноса ящура на территорию области


Владельцем сельскохозяйственных животных необходимо соблюдать меры предосторожности.

По информации ветеринарного ведомства, в октябре вспышки ящура зарегистрированы в пяти населенных пунктах Республики Башкортостан. Заболевание характеризуется чрезвычайно быстрым распространением на большие расстояния. В связи с этим возросли риски заноса и возникновения данной инфекции на территории нашего региона.

Управление ветеринарии правительства области обращает внимание владельцев животных на необходимость соблюдения ветеринарных правил содержания и перемещения поголовья, перевозки животноводческих грузов, кормов и подстилочного материала.

Все животные и животноводческая продукция при транспортировке должны сопровождаться ветеринарными сопроводительными документами, свидетельствующими о благополучии территории выхода груза и его ветеринарно-санитарной безопасности.

Нельзя приобретать животных и продукцию животного происхождения в местах несанкционированной торговли, без ветеринарных сопроводительных документов.

В случае возникновения каких-либо признаков заболевания или падежа животных необходимо срочно обратиться к специалистам государственной ветеринарной службы.

Фото http://agroday.ru