Управление ветеринарии предупреждает о риске заноса ящура на территорию области
Владельцем сельскохозяйственных животных необходимо соблюдать меры предосторожности.
По информации ветеринарного ведомства, в октябре вспышки ящура зарегистрированы в пяти населенных пунктах Республики Башкортостан. Заболевание характеризуется чрезвычайно быстрым распространением на большие расстояния. В связи с этим возросли риски заноса и возникновения данной инфекции на территории нашего региона.
Управление ветеринарии правительства области обращает внимание владельцев животных на необходимость соблюдения ветеринарных правил содержания и перемещения поголовья, перевозки животноводческих грузов, кормов и подстилочного материала.
Все животные и животноводческая продукция при транспортировке должны сопровождаться ветеринарными сопроводительными документами, свидетельствующими о благополучии территории выхода груза и его ветеринарно-санитарной безопасности.
Нельзя приобретать животных и продукцию животного происхождения в местах несанкционированной торговли, без ветеринарных сопроводительных документов.
В случае возникновения каких-либо признаков заболевания или падежа животных необходимо срочно обратиться к специалистам государственной ветеринарной службы.
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