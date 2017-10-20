20 октября 2017 06:07 ПЯТНИЦА
Новости
16:37 | 19 октября
Двое саратовцев подозреваются в краже со стройплощадки
15:51 | 19 октября
Средняя зарплата в регионе составляет 24 тысячи рублей
14:59 | 19 октября
В Саратове пройдет Международная научно-практическая конференция "Искусство и власть"
14:08 | 19 октября
Жительница Калининска погибла пои пожаре
13:15 | 19 октября
Управление ветеринарии предупреждает о риске заноса ящура на территорию области
12:21 | 19 октября
Константин Худяков представил в Балтае выставку "Искусство глубокого погружения"
11:38 | 19 октября
В Саратовской областной филармонии им.А.Шнитке - новый директор
10:59 | 19 октября
В Балаково произошло убийство на почве ревности
10:12 | 19 октября
В Саратове открывается ярмарка вакансий
18:30 | 18 октября
Выпускников приглашают на Площадку по финансовой грамотности
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Константин Худяков представил в Балтае выставку "Искусство глубокого погружения"

Новости
Константин Худяков представил в Балтае выставку "Искусство глубокого погружения"

В рамках проведения Международной научно-практической конференции «Искусство и власть» вице-президент Российской академии художеств, академик, председатель Поволжского отделения РАХ Константин Худяков представляет в селе Балтай Саратовской области авторский проект «Искусство глубокого погружения».

Торжественное открытие выставки состоится 21 октября в 15.00 в картинной галерее, капитально обновленной после реконструкции, в здании Районного Дома культуры (пл.Ленина, 1).

Выставка организована Поволжским отделением Российской академии художеств и Творческим союзом художников России при поддержке министерства культуры Саратовской области и администрации Балтайского муниципального района.

«Искусство глубокого погружения» - проект, цель которого показать некоторые цифровые технологии в современном искусстве. Стерео-лайт-панели и цифровые картины высокого разрешения знакомят и погружают зрителя в мир новой виртуальности.

В отечественном арт-сообществе авторов, работающих с цифровыми проекциями, использующих мультитач-мониторы и сохраняющих при этом пластическую ценность произведений, не так много. Константин Худяков в этой ситуации представляется безусловным лидером российского искусства высоких технологий. С каждым очередным проектом он раскрывает ранее не изведанные возможности создания художественных образов эры сетевого интеллекта, оставаясь при этом принципиальным последователем искусства, исповедующего в равной степени академическую школу как необходимый фундамент, пластические достоинства, новаторство и актуальность.