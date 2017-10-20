Константин Худяков представил в Балтае выставку "Искусство глубокого погружения"

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Торжественное открытие выставки состоится 21 октября в 15.00 в картинной галерее, капитально обновленной после реконструкции, в здании Районного Дома культуры (пл.Ленина, 1).Выставка организована Поволжским отделением Российской академии художеств и Творческим союзом художников России при поддержке министерства культуры Саратовской области и администрации Балтайского муниципального района.«Искусство глубокого погружения» - проект, цель которого показать некоторые цифровые технологии в современном искусстве. Стерео-лайт-панели и цифровые картины высокого разрешения знакомят и погружают зрителя в мир новой виртуальности.В отечественном арт-сообществе авторов, работающих с цифровыми проекциями, использующих мультитач-мониторы и сохраняющих при этом пластическую ценность произведений, не так много. Константин Худяков в этой ситуации представляется безусловным лидером российского искусства высоких технологий. С каждым очередным проектом он раскрывает ранее не изведанные возможности создания художественных образов эры сетевого интеллекта, оставаясь при этом принципиальным последователем искусства, исповедующего в равной степени академическую школу как необходимый фундамент, пластические достоинства, новаторство и актуальность.