Константин Худяков представил в Балтае выставку "Искусство глубокого погружения"
В рамках проведения Международной научно-практической конференции «Искусство и власть» вице-президент Российской академии художеств, академик, председатель Поволжского отделения РАХ Константин Худяков представляет в селе Балтай Саратовской области авторский проект «Искусство глубокого погружения».
Торжественное открытие выставки состоится 21 октября в 15.00 в картинной галерее, капитально обновленной после реконструкции, в здании Районного Дома культуры (пл.Ленина, 1).
Выставка организована Поволжским отделением Российской академии художеств и Творческим союзом художников России при поддержке министерства культуры Саратовской области и администрации Балтайского муниципального района.
«Искусство глубокого погружения» - проект, цель которого показать некоторые цифровые технологии в современном искусстве. Стерео-лайт-панели и цифровые картины высокого разрешения знакомят и погружают зрителя в мир новой виртуальности.
В отечественном арт-сообществе авторов, работающих с цифровыми проекциями, использующих мультитач-мониторы и сохраняющих при этом пластическую ценность произведений, не так много. Константин Худяков в этой ситуации представляется безусловным лидером российского искусства высоких технологий. С каждым очередным проектом он раскрывает ранее не изведанные возможности создания художественных образов эры сетевого интеллекта, оставаясь при этом принципиальным последователем искусства, исповедующего в равной степени академическую школу как необходимый фундамент, пластические достоинства, новаторство и актуальность.