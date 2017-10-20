В Саратовской областной филармонии им.А.Шнитке - новый директор

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Нового руководителя представила министр культуры Татьяна Гаранина.СправкаАнэта Викторовна Николаева.- дирижер, педагог, работает в Саратовской консерватории с 1993. Доцент кафедры дирижирования академическим хором.В 1991 окончила СГК им. Л.В.Собинова по специальности «дирижер академического хора» (класс проф. Л.А.Лицовой).В 1992 окончила Саратовский государственный политехнический институт по специальности «Социальная работа».В период с 1995 по 1999 обучалась в аспирантуре Московской консерватории (руководитель профессор С.С.Калинин).В 1993 приглашена в СГК преподавателем вокального ансамбля каф. сольного пения, с 1994 стала совмещать с работой на каф. дирижирования академическим хором (чтение хоровых партитур), с 1995 преподает дирижирование, чтение хоровых партитур, методику детского хорового воспитания и практику работы с хором.С 2001 исполняет обязанности декана исполнительского факультета консерватории.В классе по дирижированию подготовлено более 20 человек. Многие ее выпускники преподают в СГК им. Л.В.Собинова (Труханова А., Решетникова А., Балашов А., Сапрыкин-Киппель А., остальные работают по специальности в разных городах и республиках (Московский государственный университет культуры и искусства; Пензенский институте культуры, училища и колледжи искусств г.Ставрополя, Маркса, Саратова).Оказывает методическую помощь руководителям хоров музыкальных училищ, детских музыкальных г.Саратова и др. городов России.Постоянно проводит мастер-классы по хоровым дисциплинам, открытые репетиции с хором (Липецк, Балашов, Вольск, Ставрополь), читает лекции для слушателей ФПК Саратовской государственной консерватории по вопросам детского хорового воспитания.Неоднократно проводила творческую мастерскую со сводным детским хором г.Тольятти.По вопросам методики детского хорового воспитания опубликован ряд учебно-методических работ.Исполнительская деятельность включает хормейстерскую работу с академическим хором Саратовской государственной консерватории, руководство хоровой практикой и работу в Саратовском губернском театре хоровой музыки, где она является дирижером Концертного детского хора.Концертный детский хор под её управлением является лауреатом и обладателем Гран-при Всероссийского конкурса «Поющее детство» (Москва, 2000); дипломантом Международного конкурса «Самарская Лука» (Самара, 2001), лауреатом V Губернского фестиваля-конкурса академических хоров «Золотые огни Саратова» (Саратов, 2007). Коллектив — участник музыкальных фестивалей: «Ставропольская весна» (Ставрополь, 1998), Губернских фестивалей академических хоров (Саратов 2000-2005), «Виват, многоликий Моцарт!» (Саратов, 2006), III Осенний хоровой фестиваль (Москва, 2007). Н. — автор оригинальной учебной программы «Методика детского хорового воспитания» (2007).Хормейстерская работа с академическим хором включала в себя подготовку симфонии Ф.Гласса, исполненную в 2003 в рамках XVI Собиновского фестиваля, исполнение хоровых сочинений к 60-летию, к 65-летию кафедры дирижирование академическим хором и участие в концерте памяти Е.П.Сидоровой в 2004.В 2004 она выполняла обязанности хормейстера Саратовского губернского театра хоровой музыки.Ею были подготовлены следующие программы: Гендель «Мессия», Моцарт «Коронационная месса C-dur», Моцарт «Реквием», Вивальди Gloria, А.Г.Шнитке «Стихи покаянные».Награждена Почетной грамотой губернатора Саратовской области за большой личный вклад в развитие хорового искусства, Грамотой комитета по культуре г.Саратова за активную пропаганду хоровой музыки.