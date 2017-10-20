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В Балаково произошло убийство на почве ревности

Новости
В Балаково произошло убийство на почве ревности

Следственным отделом по городу Балаково СУ СК РФ по Саратовской области продолжается расследование уголовного дела по обвинению 45-летнего местного жителя в убийстве.

По данным следствия, 15 октября 2017 года 53-летний потерпевший пришел в гости к своей бывшей сожительнице в квартиру, расположенную в доме на улице Комарова горда Балаково, с которой якобы после расставания поддерживал приятельские отношения, так как у них был общий внук. Вечером домой вернулся пьяный 45-летний сожитель женщины и, увидев незваного гостя, на почве ревности ударил его ножом в грудь. Смерть потерпевшего наступила мгновенно. Злоумышленник вышел на улицу, где стал дожидаться приезда полиции.

Расследование уголовного дела продолжается.