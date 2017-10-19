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18:30 | 18 октября
Выпускников приглашают на Площадку по финансовой грамотности
17:49 | 18 октября
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Выпускников приглашают на Площадку по финансовой грамотности

Новости


22 октября в Саратовском социально-экономическом институте (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова состоится День открытых дверей, на котором будет работать Площадка по финансовой грамотности.

Мероприятие проводится в рамках Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

В холле главного корпуса будет открыт информационный павильон по финансовой грамотности, где все желающие смогут получить консультации профессиональных экспертов, узнать, как правильно пользоваться финансовыми услугами, поучаствовать в увлекательных играх, измерить свой уровень финансовой грамотности, принять участие в розыгрыше полезных советов, получить информационные материалы, а также сделать креативные фото.

Принять участие в мероприятии могут выпускников школ и профессиональных образовательных организаций. Площадка будет работать 22 октября с 10.00 до 11.00 часов по адресу: г. Саратов ул. Радищева, 89. Получить дополнительную информацию можно по телефону (8452) 211-805.