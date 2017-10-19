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Гёте-Институт и ТЮЗ им. Ю.П. Киселёва этой осенью представят гастроли двух немецких моноспектаклей в Саратове.25 октября в 20:00 Театра ан дер Паркауэ покажет спектакль «Урсель» по пьесе Ги Крнета на немецком языке с переводом. 14 ноября в 18:00 саратовские зрители смогут увидеть спектакль «Каменоломня» по Вернеру Фритчу на немецком и русском языках. Показы пройдут на Малой сцене ТЮЗа. Билеты можно купить онлайн на сайте ТЮЗа или в кассе театра. Возрастная категория — 16+.25 октября, среда, 20:00Ги Крнета «Урсель»Исполнитель: Элизабет ХекельРежиссер: Кай ВушекХудожник: Анжелика ВедеХореография: Марина Краузерна немецком языке с переводомБрату Урсель Урсу было три года, когда он выпал из окна и разбился до смерти. Урсель не была знакома с братом, но он постоянно присутствует в ее жизни: родители превратили его в идеального сына, меряют поведение Урсель образцовыми манерами Урса (он всегда съедал все до конца, а она – нет). Урсель чувствует себя заброшенной, она не может тягаться с лучезарным образом умершего брата. Но она не может сформулировать свою беду, слишком толста стена молчания в семье. Урсель хочет, наконец, оказаться в центре внимания! Что бы она ни делала, родители постоянно сравнивают ее с братом Урсом, который в три года выпал из окна и погиб. Урсель тогда еще и не родилась, но он все равно определяет ее жизнь. Она борется за место в семье и хочет любви и тепла.Урсель – это пьеса для подростков и взрослых. Она затрагивает одно из табу нашего общества, и ей удается говорить о смерти и трауре очень прочувственно и с юмором, без возникновения чувства угнетенности. Требуется мужество, чтобы говорить с подростками натему смерти, а не накрывать их любопытство ковром замалчивания. В этой яркой постановке Элизабет Хекель с помощью степа, пения и игры создает большое шоу в пользу жизни.Режиссер Кай Вушек стремится показать Урсель не как трагичную, заброшенную фигуру, а как полную фантазий девочку, которая точно понимает ситуацию в своей семье и с воодушевлением следует выработанным ритуалам. Сны девочки в спектакле показаны через танец степ. Актриса Элизабет Хекель прошла для этого специальное обучение. Почему именно степ? Кай Вушек искал выразительную форму для безграничной фантазии Урсель. Степ объединяет непринужденную легкость с захватывающим ритмом. То, что нужно для шоу!Звучание или — как охотнее говорит автор пьесы Ги Крнета — саунд языка его произведений имеет важное значение для его творчества. Он пишет песни без музыки. Его пьесы — это партитуры, в которых перформативный аспект занимает центральное место. Поэтому тексты Крнеты действуют и в переводе на иностранные языки. «Урсель» уже завоевала сердца многих зрителей, говорящих на разных языках. Билеты онлайн: http://tuz-saratov.ru/kupit-bilet/?event=72&date=25.10.2017&time=20.0014 ноября, вторник, 18:00Вернер Фрич «Каменоломня»Исполнитель: Юрий ДицРежиссер/ Сценограф: Катрин КацубкоАссистент: Валентин ВальхТехника/ Свет: Вольф МаркграфПеревод на русский язык: Алла РыбиковаМузыка: Вальтер Килльмайерна немецком и русском языкахСолдат несет службу на границе холодной зимней ночью. Мучительная, изнурительная, практически бесчеловечная ситуация, в которой он находится, проявляется в столь же мучительных, жестоких мыслях и фантазиях о войне и смерти, которые становятся все навязчивее и агрессивнее. В двуязычном исполнении живому монологу Юрия Дица в роли солдата противостоит воспроизводимая запись русского перевода (прочитанного также Юрием Дицем). Из этого противостояния возникает впечатление, будто на противоположной стороне границы другой солдат испытывает те же чувства и разделяет те же взгляды, что делает абсурдность солдатского бытия еще более явной.Текст Вернера Фрича был опубликован в 1989 г., в 1992 г. на его основе была сделана радиопостановка, а в 2000 г. состоялась премьера на театральной сцене. Энергичный и образный язык автора, его словотворчество и концентрированный стиль изложения превращают текст в обвинительную тираду против войны и военщины, все равно о какой стране или о какой границе идет речь.Вернер Фрич (Werner Fritsch) — автор прозаических и драматургических произведений, радиопостановок и сценариев, отмеченных многими наградами. Он преподает курс «Драматургия и новые медиа» в Лейпциге и является членом ПЕН-Центра в Германии. Юрий Диц (Jurij Diez) родился в Казахстане и вырос в России, сегодня как свободный актер он работает в Австрии и Германии, много гастролирует, участвует в многочисленных фестивалях. Режиссер, драматург и театровед Катрин Кацубко (Katrin Kazubko) — доцент Университета им. Людвига Максимилиана в Мюнхене, где с 1993 г. она руководит учебной сценой театроведческого факультета. Наряду с преподавательской деятельностью, Катрин Кацубко выступает в качестве режиссёра-постановщика на проектах разных театров. «Каменоломня» — не первый опыт её сотрудничества с Юрием Дицем, вместе они подготовили спектакль Али Джалали «Босиком, нагишом, сердце в руке», который с большим успехом гастролировал по миру.