Более тонны мальков растительноядных рыб будет выпущено в Волгу
22 октября в 12.00 на пляже Затон пройдет экологическая акция «Волга живи», инициированная любителями подводной охоты.
Суть акции – зарыбление Волги мальками растительноядных рыб. Мальки приобретены на личные средства, собранные любителями подводной охоты.
Всего будет произведен выпуск более 50000 мальков, из которых - 35 тысяч толстолобика и более 17 тысяч белого амура. Общий вес выпущенной рыбы составит более тонны.
Сотрудники комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области также решили поучаствовать в данной акции и выпустят около 5000 растительноядной рыбы.
Выращены мальки на специализированном рыбоводческом предприятии и адаптированы к естественным условиям среды обитания. Каждый малек весит не менее 20-30 граммов.