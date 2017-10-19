В Саратовской области пройдет первый этап региональных проверочных работ по математике в 9 классах
В рамках подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Саратовской области 18 октября 2017 года состоится 1 этап региональной проверочной работы по математике для обучающихся 9 классов.
Планируется, что в региональной проверочной работе по математике примут участие около 20000 человек.
Цель проведения региональной проверочной работы - определение уровня освоения обучающимися образовательных программ основного общего образования по учебному предмету «Математика» в соответствии с ФГОС основного общего образования.
Региональные проверочные работы обучающиеся пишут в своих школах.
Проверочная работа проходит с использованием контрольных измерительных материалов. Работа будет оцениваться по первичным баллам с последующим переводом в отметки по пятибалльной шкале. Учреждение может принять решение о выставлении в классный журнал по желанию обучающихся положительных отметок.
Обработка бланков ответов будет осуществляться автоматизировано в Региональном центре оценки качества образования.