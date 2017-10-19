ТЮЗ имени Ю.П.Киселева объявляет об изменениях в октябрьском репертуаре
ТЮЗ имени Ю.П.Киселева объявляет об изменениях в октябрьском репертуаре.
Спектакль "Мальчики", объявленный на 19 октября в 18-00 заменяется на спектакль "Отрочество" в связи с болезнью артиста.
Спектакль "Принц и нищий", объявленный на 21 октября в 18-00 заменяется на спектакль "Черная курица, или Подземные жители" в связи с болезнью артиста.
Все билеты действительны.
Спектакль "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями", объявленный на 14 октября, переносится на 30 октября, 11:00. Билеты, купленные на 14 октября, будут действительны на спектакль 30 октября. Билеты на "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" на 30 октября имеются в продаже в кассе театра.
Справки по телефону кассы 24-23-63.