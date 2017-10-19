На водопроводных линиях в Волжском районе ликвидировано пять порывов
В круглосуточном режиме аварийными бригадами ресурсоснабжающих организаций осуществляются мероприятия по ремонту инженерных коммуникаций и устранению коммунальных аварий.
В администрации Волжского района работает телефон «горячей линии» - 26-33-87, куда жители могут обращаться по проблемным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства: отключение холодного и горячего водоснабжения, отопления, низкие параметры теплоносителя, образовавшийся излив воды и пр. На основании заявок граждан администрацией района оперативно принимаются необходимые меры для организации устранения коммунальных аварий.
Так, на текущей неделе на территории района, в том числе по обращениям граждан, ликвидированы повреждения на подземных инженерных сетях по 5 адресам:
· ул. Малая Затонская, 19;
· ул. Братьев Никитиных, 8;
· ул. Большая Горная, 134/ ул. Комсомольская;
· ул. Усть-Курдюмская, 11;
· ул. Саловская, 6.
В результате работы городских коммунальных служб в близлежащие жилые дома возобновлена подача холодного водоснабжения. Данный вопрос находится на постоянном контроле администрации района.