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10:12 | 19 октября
В Саратове открывается ярмарка вакансий
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Выпускников приглашают на Площадку по финансовой грамотности
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Более тонны мальков растительноядных рыб будет выпущено в Волгу
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В Саратовской области пройдет первый этап региональных проверочных работ по математике в 9 классах
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Юрий Ошеров отметит юбилей "Старосветской любовью"
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Юрий Ошеров отметит юбилей "Старосветской любовью"

Новости / Главное из рубрик / Культура
Юрий Ошеров отметит юбилей "Старосветской любовью"

6 ноября в 18-00 на Большой сцене ТЮЗа — спектакль «Старосветская любовь».

Сценическая фантазия Бориса Федотова по мотивам повести Николая Гоголя «Старосветские помещики» — одна из старейших постановок в репертуаре театра Ю.П.Киселева. Режиссер — петербуржец А.В. Петров, художник-постановщик — заслуженный художник РФ В.И. Фирер, композитор — С.В. Ткачев.

Показ 6 ноября - особенный. В этот день ТЮЗ Киселёва будет отмечать юбилей нашего художественного руководителя, народного артиста России Юрия Ошерова, который играет в спектакле главную роль в дуэте с народной артисткой России Светланой Лаврентьевой. В созданных актёрами образах столько душевной теплоты, искренности и глубокой жизненной правды, что, раз посмотрев этот спектакль, уже сложно будет представить себе других Афанасия Ивановича и Пульхерию Ивановну. После окончания спектакля запланирован небольшой сюрприз для юбиляра. Театр приглашает зрителей присоединиться к поздравлениям!

Спектакль «Старосветская любовь» был поставлен на сцене Саратовского ТЮЗа более 20 лет назад, в уже «далеком» по современным меркам 1996 году, но его популярность у зрителя всё также велика. Классическая постановка, затрагиваемые в ней вечные вопросы о жизни, любви и смерти и гоголевский добродушный юмор неизменно привлекают внимание педагогов и школьников, превращая этот спектакль в один из важнейших уроков в программе нравственного воспитания юного зрителя.

Спектакль «Старосветская любовь» — это классическая театральная постановка, как и её герои, не приемлющая скандальных экспериментов, сосредоточенная на исследовании внутреннего мира героев, как в и гоголевской повести внешнее действие в ней сведено к минимуму. И название спектакля не случайно не совпадает с названием гоголевской повести, в первую очередь это спектакль всё-таки о любви. О любви, которую двое сумели пронести через всю свою жизнь, жизнь тихую и мирную, светлую и покойную…

Фото www.vzsar.ru