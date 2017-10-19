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Житель Балаково обвиняется в причинении смерти приятелю

Новости
Житель Балаково обвиняется в причинении смерти приятелю

Следственным отделом по городу Балаково СУ СК РФ по Саратовской области в отношении ранее судимого 33-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

По версии следствия, обвиняемый на протяжении нескольких лет проживал у своего 57-летнего приятеля в квартире дома по Саратовскому шоссе города Балаково. Вечером 12 октября 2017 года «квартирант» вернулся домой пьяным, и между мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемый избил хозяина квартиры. От полученных повреждений потерпевший скончался спустя несколько часов на месте происшествия, а злоумышленник, увидев, что последний не подает признаков жизни, добровольно сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Уже на первоначальных следственных действиях он полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии. Судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.