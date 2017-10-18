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В Саратове готовится мероприятие, посвященное Международному дню белой трости

Новости
В Саратове готовится мероприятие, посвященное Международному дню белой трости

В Детском парке в Областной специальной библиотеке для слепых в рамках месячника «Белая трость» состоятся мероприятия, посвященные Международному дню белой трости, который календарно отмечен 15 октября, - сообщает пресс-служба администрации Фрунзенского района города Саратова.

Торжественное открытие пройдет в четверг,19 октября т.г. В программе - тематические информационные выставки, рассказывающие об истории этого дня и его символе - белой трости, фильм с тифлокомментариями и областная выставка тактильных икон.

Начало в 12.00.

В рамках месячника в ноябре т.г. состоится праздничная программа «80 лет вместе с читателями», посвященная юбилею библиотеки. Участие в ней примут региональные общественные организации. Кроме того, 8 ноября т.г. пройдет Международный инклюзивный фестиваль «Искры дружбы». В программе будет представлена культура народов, проживающих на территории Саратовской области. Зрители смогут увидеть танцевальные и вокальные номера. В мероприятии примут участие более 200 человек.
Отметим, что в течение месяца в библиотеке будут проходить «Уроки толерантности». А для студентов, изучающих тифлопсихологию и социальную педагогику, проведут экскурсии, в ходе которых состоится знакомство с библиотекой, ее отделами, фондом, техническими возможностями, призванными помочь незрячим и слабовидящим людям в чтении интересующей их литературы.