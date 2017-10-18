В Саратове подвели итоги регионального этапа чемпионата «Абилимпикс»
В Саратовском техникуме строительных технологий и сферы обслуживания состоялось торжественное закрытие регионального этапа Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».
В конкурсах чемпионата принимали участие 30 школьников и студентов профессиональных образовательных организаций с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
На протяжении 3 дней участники соревновались в конкурсах по различным компетенциям. Состоялись мастер-классы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и были проведены круглые столы по площадкам: «Проблемы трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья», «Волонтерское движение в рамках Национального чемпионата «Абилимпикс» и «Реабилитационный потенциал среднего профессионального образования».
По итогам чемпионата победителями стали:
в компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей» - Андрей Агафонов (Энгельсский колледж профессиональных технологий);
в компетенции «Администрирование баз данных» - Максим Калмыков (Поволжский колледж технологий и менеджмента г. Балаково);
в компетенции «Портной» - Дарья Крапивкина (Энгельсский политехникум);
в компетенции «Флористика» - Анастасия Малькова и Маляк Алиева (Саратовский комплекс-интернат профессионального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья);
в компетенции «Кондитер» - Никита Волков (Энгельсский политехникум);
в компетенции «Художественное вышивание» - Дарья Некрасова (Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 3 г. Энгельс).
Победители регионального этапа в декабре представят Саратовскую область на III Национальном чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в городе Москва, - сообщает пресс-служба регионального министерства образования.