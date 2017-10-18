18 октября 2017 15:47 СРЕДА
Новости
14:11 | 18 октября
Юрий Ошеров отметит юбилей "Старосветской любовью"
13:23 | 18 октября
Житель Балаково обвиняется в причинении смерти приятелю
12:38 | 18 октября
В Саратове готовится мероприятие, посвященное Международному дню белой трости
11:49 | 18 октября
В Саратове подвели итоги регионального этапа чемпионата «Абилимпикс»
11:07 | 18 октября
В кинозале «На Рижской» состоится премьерный показ фильма - сказки «Жили-были мы»
10:00 | 18 октября
Стоматологический туризм в Израиль привлекает качеством услуг
18:22 | 17 октября
Академдрама подготовила выставку к 100-летию Якова Янина
18:15 | 17 октября
Банк WB21 предоставил российским гражданам возможность открывать онлайн счета за границей
17:38 | 17 октября
В Марксе открыт памятник Фритьофу Нансену
17:03 | 17 октября
В театре имени И.А. Слонова состоятся гастроли Новокузнецкой драмы
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Саратове подвели итоги регионального этапа чемпионата «Абилимпикс»

Новости


В Саратовском техникуме строительных технологий и сферы обслуживания состоялось торжественное закрытие регионального этапа Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».

В конкурсах чемпионата принимали участие 30 школьников и студентов профессиональных образовательных организаций с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

На протяжении 3 дней участники соревновались в конкурсах по различным компетенциям. Состоялись мастер-классы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и были проведены круглые столы по площадкам: «Проблемы трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья», «Волонтерское движение в рамках Национального чемпионата «Абилимпикс» и «Реабилитационный потенциал среднего профессионального образования».

По итогам чемпионата победителями стали:

в компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей» - Андрей Агафонов (Энгельсский колледж профессиональных технологий);

в компетенции «Администрирование баз данных» - Максим Калмыков (Поволжский колледж технологий и менеджмента г. Балаково);

в компетенции «Портной» - Дарья Крапивкина (Энгельсский политехникум);

в компетенции «Флористика» - Анастасия Малькова и Маляк Алиева (Саратовский комплекс-интернат профессионального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья);

в компетенции «Кондитер» - Никита Волков (Энгельсский политехникум);

в компетенции «Художественное вышивание» - Дарья Некрасова (Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 3 г. Энгельс).

Победители регионального этапа в декабре представят Саратовскую область на III Национальном чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в городе Москва, - сообщает пресс-служба регионального министерства образования.