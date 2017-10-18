В кинозале «На Рижской» состоится премьерный показ фильма - сказки «Жили-были мы»

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Авторы ленты, а также ее литературной основы, режиссер Анна Чернакова и кинодраматург Александр Адабашьян.Это сказочная история о шестилетней девочке Маруське, которая очень хочет, чтобы ее мама и папа не ругались и не расставались друг с другом. Ленту полезно посмотреть не только детям, но и их родителям.Поэтому областной киновидеоцентр предлагает посмотреть фильм - сказку «Жили-были мы» в рамках проекта «Семейные киночетверги». Премьерный показ состоится в четверг, 19 октября, в кинозале «На Рижской», начало в 15:00.Напомним, что авторы фильма, а также исполнитель одной из главных ролей в фильме Дмитрий Певцов, в начале октября были почетными гостями открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль». А сама киноработа получила на фестивале приз зрительских симпатий среди фильмов профессиональных авторов, т.к. за него проголосовало наибольшее количество юных зрителей фестиваля.