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Стоматологический туризм в Израиль привлекает качеством услуг

Новости
Стоматологический туризм в Израиль привлекает качеством услуг

Экономический кризис не стал препятствием для развития стоматологического туризма в Израиль.

Многие пациенты предпочитают приехать в эту страну для лечения, реставрации или имплантации зубов, поскольку стоматология, как и все остальные направления медицины, здесь по-прежнему находится на очень высоком уровне.

Известно, что здравоохранение в Израиле является одной из самых главных областей государственного финансирования. Этим, в том числе, обусловлены демократичные цены на медицинское обслуживание по сравнению с подобными услугами в странах Западной Европы. Здесь в постоянном режиме проводятся исследовательские и научные работы, разрабатываются современные методы лечения, создаются условия повышенного комфорта и высокого сервиса.

Приезжающие в Израиль для решения стоматологических проблем российские пациенты останавливают свой выбор на клиниках, имеющих хорошую репутацию и обеспечивающих высокое качество лечения. Стоматология Доктора Новака (http://ru.novakoleg.com), где работают лучшие врачи, отвечает самым серьезным требованиям: клиника работает в Израиле уже 25 лет, в нее обращаются те, кто готов платить за эффективное лечение и гарантии. Специалисты учреждения отмечают: даже сложная экономическая ситуация в России не мешает людям приезжать сюда для решения не только лечебных, но и эстетических проблем с зубами (отбеливание, реставрация): в 2010 году в клинику Доктора Новака обратились 164 пациента, а в 2017 – 261.

В клинике клиентам обеспечены точное диагностическое исследование на высокотехнологичном оборудовании, индивидуальный план лечения, комплексное и эффективное решение поставленных задач. Для лечения используются последние научные разработки, современное оборудование и качественные материалы.