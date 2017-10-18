Банк WB21 предоставил российским гражданам возможность открывать онлайн счета за границей

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Сервис WB21 одним из первых предложил такую услугу, как открытие в онлайн-режиме зарубежного банковского счета в любой точке мира. В настоящее время сервис поддерживает 22 национальные валюты. Кроме того банк WB21 принимает депозиты в биткойнах и других криптовалютах, число которых к настоящему моменту выросло до 55.Уникальность предоставляемых услуг, а также инновационная бизнес-модель цифрового банка WB21, позволила ему в короткое время обзавестись большим количеством клиентов – во всем мире число тех, кто пользуется сервисами банка, превысило 1,5 миллиона человек.В России и странах СНГ клиентами WB21 является свыше 50 тысяч человек, а с открытием офиса их число только будет расти.По мнению основателя сервиса, инвестиционного банкира Михаэля Гастауэра, Россия обладает огромным потенциалом для роста, а физическое появление WB21 в нашей стране, причем с местным штатом сотрудников и инфраструктурой, он назвал еще одним шагом навстречу клиентам.