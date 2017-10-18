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В Марксе открыт памятник Фритьофу Нансену

Новости


Сегодня в сквере Нансена города Маркса торжественно открыт памятник норвежскому полярному исследователю, ученому, политическому и общественному деятелю, оказавшему огромную помощь в спасении жителей Поволжья от голода, Фритьофу Ведель-Ярлсбергу Нансену.

Почетное право открытия памятника было предоставлено главе Марксовского муниципального района Дмитрию Романову и Министру-Советнику Посольства Королевства Норвегия в Российской Федерации Олаву Нильсу Туе.

«Памятник был поставлен на том же самом месте, на котором Нансен бывал и разгружал продовольственную помощь. Также к установке в Марксе готовятся еще две мемориальные доски», – отметил автор идеи установки монумента, депутат Собрания Марксовского муниципального района Александр Камаев.

Визит Министра-Советника Посольства Королевства Норвегия в Российской Федерации Олава Нильса Туе в Саратовскую область был приурочен к открытию памятника знаменитому норвежцу. В ходе визита представитель дипломатической миссии также посетил культурные и исторически значимые места региона – мемориальный комплекс «Парк Победы на Соколовой горе», Саратовский государственный музей боевой и трудовой славы. Сегодня в рамках выезда в Марксовский район Олав Нильс Туе осмотрит работы по благоустройству городского парка и парка Екатерины г. Маркса, центральной площади с. Павловка Марксовского района, а также посетит Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева.