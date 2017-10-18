В театре имени И.А. Слонова состоятся гастроли Новокузнецкой драмы
В середине ноября на сцене Саратовского академического театра драмы пройдут гастроли Новокузнецкого драмтеатра.
Артисты из города металлургов сыграют на сцене нашей Академдрамы чеховского «Иванова», «Зойкину квартиру» Михаила Булгакова и «Звездный час» («Одолжите тенора») Кена Людвига.
В эти же дни - 17,18 и 19 октября саратовская труппа под руководством художественного руководителя, народного артиста России Григория Аредакова отправится на гастроли в Новокузнецк, где в рамках федеральной гастрольной программы покажет на сцене Новокузнецкой драмы спектакли «Живой труп», «Па-де-де», «Частную жизнь» и «Серебряную сказку».