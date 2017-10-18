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Продолжается конкурс на лучший логотип фестиваля «Киновертикаль»

Новости
Продолжается конкурс на лучший логотип фестиваля «Киновертикаль»

Продолжается конкурс на лучший логотип фестиваля «Киновертикаль».

Организаторами конкурса «Лучший логотип открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль», который недавно прошел в регионе, являются министерство культуры области и областной киновидеоцентр.

Будущий логотип фестиваля должен отражать его профессиональную направленность, возрастные рамки участников и иметь привязку к Саратовской области или г. Саратову.

К участию в конкурсе приглашаются жители области в возрасте до 30 лет. Работы могут быть представлены как от индивидуальных авторов, так и от творческих групп. Каждый участник вправе заявить на конкурс до 3-х вариантов логотипа.

Конкурсные работы принимаются областным киновидеоцентром до 30 марта 2018 года. Присылать их можно на электронную почту sarkvc@mail.ru с пометкой «Конкурс Логотип».

По завершении приема заявок жюри конкурса в течение месяца будет оценивать представленные работы.

Объявление и награждение победителя конкурса на лучший логотип фестиваля «Киновертикаль» состоится в мае 2018 года.