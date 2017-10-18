Продолжается конкурс на лучший логотип фестиваля «Киновертикаль».

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Организаторами конкурса «Лучший логотип открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль», который недавно прошел в регионе, являются министерство культуры области и областной киновидеоцентр.Будущий логотип фестиваля должен отражать его профессиональную направленность, возрастные рамки участников и иметь привязку к Саратовской области или г. Саратову.К участию в конкурсе приглашаются жители области в возрасте до 30 лет. Работы могут быть представлены как от индивидуальных авторов, так и от творческих групп. Каждый участник вправе заявить на конкурс до 3-х вариантов логотипа.Конкурсные работы принимаются областным киновидеоцентром до 30 марта 2018 года. Присылать их можно на электронную почту sarkvc@mail.ru с пометкой «Конкурс Логотип».По завершении приема заявок жюри конкурса в течение месяца будет оценивать представленные работы.Объявление и награждение победителя конкурса на лучший логотип фестиваля «Киновертикаль» состоится в мае 2018 года.