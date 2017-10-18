Для школьников Саратовской области организована поездка в Москву и Санкт-Петербург

просмотров: 151

Поездка для ребят организована в рамках национальной программы детского культурно-познавательного туризма.Около 100 ребят побывают на экскурсии в столице. Для них запланирована программа «Путешествие сквозь века» с посещением Кремля, Красной площади, усадьбы «Архангельское», музейно – выставочного комплекса «Новый Иерусалим», интерактивного парка «Россия – Моя История».Также около 100 ребят отправятся на экскурсию в Санкт-Петербург. Для них разработан культурно-познавательный маршрут «Моя Россия: Град Петров». Школьников ждет обзорная экскурсия по городу, во время которой они увидят великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, а также Невский проспект и Исакиевский собор. Кроме того, школьники побывают в Петропавловской крепости, музее-макете «Петровская Акватория», государственном музее-заповеднике «Павловск», Государственном Русском музее, Мариинском театре, Государственном Эрмитаже, увидят монумент героическим защитникам Ленинграда.7 – 9 ноября и 11 – 13 ноября запланированы экскурсии по «Золотому кольцу», 6-7 ноября школьники отправятся на экскурсию «Духовные истоки» с посещение городов Елец, Липецк и Задонск.В 2017 году возможность побывать на экскурсии в Москве, Санкт-Петербурге, городах «Золотого кольца», Ельце, Липецке и Задонске получат 429 человек.