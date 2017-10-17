Новый фонд Pulsar VC будет инвестировать в стартапы блокчейн-технологий
На ICO выходит венчурный фонд ранних стадий Pulsar Venture Capital.
Инвестиции планируется направить в перспективные технологические проекты и проекты, связанные с блокчейн-технологиями, интернетом вещей, IT, криптовалютой, стартапы с высоким потенциалом развития из США и Европы. В ходе ICO фонд (pulsarico.com/index.ru.html) предполагает привлечь не менее 30 миллионов долларов. Процесс продлится с 30 октября по 30 ноября 2017 года.
Создана опытная команда управляющих партнеров из ОАЭ, США, России и Ирландии, где действуют представительства фонда, для контроля реализации инвестиционной стратегии фонда. По словам управляющего партнера Pulsar VC Павла Королева, у фонда есть хороший опыт подобных проектов: средний уровень возврата инвестиций ранее профинансированных стартапов – более 40%. Pulsar VC намерен усиливать капитализацию компаний и распространять стартапы на международных рынках.