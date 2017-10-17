Учащиеся начальных классов примут участие в "Играх разума"
Региональный интеллектуальный марафон младших школьников пройдет в третий раз в гимназии №87 1 и 2 ноября.
По информации министерства образования области, участниками марафона станут команды обучающихся 3-4 классов общеобразовательных организаций области.
Марафон пройдет в 2 ступени: индивидуальное и командное первенства. В индивидуальных состязаниях участники команд письменно выполнят задания на отдельных бланках. Победителями будут считаться школьники, набравшие наибольшее количество баллов.
Перед началом командного первенства состоится творческое представление команд на сцене.
Командное первенство проходит в виде путешествия по станциям: краеведческая, экологическая, сплочение, музыкальная, буквомания, литературная, внимание и этикет. Выполняя различные задания, команды получают очки.
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