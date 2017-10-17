На Театральной площади прошла ярмарка "выходного дня"
Свою продукцию покупателям предложили более 300 производителей Саратова и Саратовской области.
По информации пресс-службы городской администрации, всего к продаже было предложено более 65 т овощей, 30 т мяса (говядина, свинина, баранина), 2 т мяса птицы, 6 т молока и молочной продукции, 6 т рыбы, 70 тыс. яиц, 3,6 т меда.
Реализация продукции на ярмарке осуществлялась по ценам, рекомендованным министерством сельского хозяйства области.
Контроль за качеством и безопасностью реализуемой мясной, молочной, рыбной и овощной продукцией осуществлялся посредством работы мобильной ветлаборатории городской станции по борьбе с болезнями животных.
Фото http://urbanus.ru