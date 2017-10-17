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Саратовцы стали чаще заказывать товары и услуги через интернет

Новости
Саратовцы стали чаще заказывать товары и услуги через интернет


На базе Саратовстата прошел обучающий семинар по подготовке к наблюдению по вопросам использования населением информационных технологий.

Как рассказала заместитель руководителя ведомства Ольга Кулькова, данное обследование проводится во всех субъектах РФ уже в пятый раз и в 2017 году содержит в себе три этапа: опросы в мае, октябре и ноябре. Очередной этап наблюдения пройдет в Саратовской области с 16 по 22 октября и охватит 433 домохозяйства. Статистики расспросят жителей региона о том, насколько часто они пользуются интернетом, какие устройства при этом используют, попросят оценить качество и удобство получения государственных и муниципальных услуг, в том числе и в электронном виде, и так далее.

Говоря о результатах предыдущих обследований, Ольга Кулькова сообщила о том, что в нашем регионе отмечается рост численности населения, использующего персональный компьютер с 68% в 2014 году до 76,5% в 2016-м.

- Увеличение уровня доступности интернета привело и к увеличению в нашей области доли населения, использовавшего его для приобретения товаров и оформления услуг, - продолжила замруководителя Саратовстата. – Так, в 2014 году 9,5% жителей нашего региона приобретали товары и оформляли услуги через интернет, а в 2016 году их количество увеличилось уже до 15%.

Фото http://www.kgtc.ru