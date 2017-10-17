Арестованы трое молодых людей, по вине которых погибли три человека

просмотров: 146

Оба преступления были совершены 13 октября в ночное время в Энгельсе. Как сообщает СУ СКР по Саратовской области, в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании, произошедшем в квартире дома по улице Маяковского. После тушения огня в жилом помещении обнаружены тело хозяина жилища 1962 года рождения и его сожительницы 1972 года рождения. На телах имелись признаки насильственной смерти.Уже вскоре были установлена причастность к совершению двойного убийства 23-летнего, 21-летнего и 17-летнего местных жителей.По версии следствия, злоумышленники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли по месту проживания знакомой пары. Там они якобы попытались выяснить местонахождение дочери сожителей. Во время беседы между гостями и хозяином жилища произошел конфликт, в ходе которого молодые люди начали избивать сначала мужчину, потом женщину. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте. Чтобы замести следы преступления, злоумышленники подожгли жилое помещение, после чего скрылись. Из-за того, что сигнал о задымлении поступил в кратчайшие сроки, сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать возгорание на начальной стадии.После содеянного двое обвиняемых продолжили распивать спиртное в гостях у других знакомых в доме на улице Южной в Энгельсе. Там между ними и 35-летним мужчиной произошел конфликт, следствием которого также стало избиение оппонента. Мужчина умер на следующий день в больнице.Сообщается, что в настоящее время обвиняемые признали вину в инкриминируемых деяниях, по ходатайству следователей они заключены под стражу.Фото https://pp.userapi.com