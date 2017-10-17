В Саратове пройдет «Праздник белых журавлей»
Мероприятие, которое состоится 18 октября в Городском доме культуры национального творчества, будет посвящено памяти погибших солдат.
В программе праздника - видеоролики об истории праздника, стихи участников молодежной театральной студии М.Т.С., выступления ансамбля эстрадного танца «Капитошка», солиста Сергея Михалева и музыкальной студии «Доми-солька».
В заключение все участники мероприятия с зажженными свечами в руках, почтут память павших на полях сражения минутой молчания. После этого под звучание знаменитой песни «Журавли» ветеранам подарят бумажных журавликов, которых участники театральной студии изготовили своими руками.
Фото http://img4.stavropolye.tv