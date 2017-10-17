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В Саратов привезут Кубок чемпионата мира по футболу

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В Саратов привезут Кубок чемпионата мира по футболу


Трофей пробудет в нашем городе целую неделю в начале ноября.

По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, тур кубка начнется в сентябре и закончится в июне следующего года, перед началом чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. В Саратов его привезут из Воронежа, а от нас он отправится в Волгоград. Первой точкой пребывания Кубка в Саратове станет Театральная площадь.

На официальном сайте ФИФА сообщается, что это будет самое длинное в истории путешествие трофея по стране-организатору чемпионата мира. За 123 дня Кубок преодолеет 26 тысяч километров и посетит 24 российских города от Владивостока до Калининграда.

Тур кубка чемпионата мира по футболу впервые состоялся перед ЧМ-2006 в Германии. В этот раз трофей побывает более чем в 50 странах, но большую часть времени проведет в России.

Фото https://ntts.lt