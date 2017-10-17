Балаковец обвиняется в убийстве отца

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По данному факту было возбуждено уголовное дело. Главным подозреваемым стал сын убитого мужчины.По информации СУ СКР по Саратовской области, в ночь с 13 на 14 октября потерпевший распивал спиртные напитки в гостях у 27-летнего сына, где также находился приятель последнего. Во время застолья отец стал плохо отзываться о своей умершей бывшей супруге. Это не понравилось сыну, между мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры сын нанес отцу не менее двух ударов ножом в грудь, от которых тот скончался. При этом злоумышленник ранил своего товарища, который пытался заступиться за потерпевшего.- В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, он признал вину в инкриминируемом ему деянии, - сообщили в следственном управлении. - Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.Фото http://primrep.ru