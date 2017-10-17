В классическом университете представили свадебные традиции народов России
Гостям фестиваля продемонстрировали азербайджанские, армянские и татарские свадебные обряды.
Кульминацией праздника стала торжественная регистрация молодоженов. Поздравила новобрачных и вручила свидетельство о заключении брака начальник управления по делам ЗАГС правительства области Юлия Пономарева. Также подарки молодым супругам вручили министр области – председатель комитета общественных связей и национальной политики области Сергей Зюзин и председатель регионального отделения общероссийского общественного движения «Всероссийский межнациональный союз молодежи» Айнур Шайдуллов.
Фестиваль «Свадебные традиции народов России» организовали Саратовское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Всероссийский межнациональный союз молодёжи» совместно с Клубом межнациональной дружбы СНИГУ имени Н.Г. Чернышевского при поддержке комитета общественных связей и национальной политики области и управления по делам ЗАГС правительства области.