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Около 120 саратовцев принимают участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи

Новости
Около 120 саратовцев принимают участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи


Красочное открытие форума состоялось вчера в Сочи.

По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, мероприятия фестиваля будут проходить до конца недели в Олимпийском парке Сочи. Участников ждут научно-образовательные и дискуссионные площадки, спортивные и развлекательные мероприятия. Участие в них примут более 20 тысяч молодых людей от 18 до 35 лет из 150 стран мира.

13 октября на железнодорожном вокзале Саратова состоялась торжественная отправка в Сочи делегации нашего региона. В нее вошло 117 человек, в том числе лидеры молодежных НКО, молодые журналисты, преподаватели вузов, лидеры молодежных организаций политических партий, студенческого самоуправления, студенческих спортивных клубов, молодые ученые, инженеры-конструкторы, победители научных олимпиад и конкурсов, IT специалисты и творческая молодежь.

По словам министра молодежной политики, спорта и туризма Александра Абросимова, саратовская делегация - одна из самых многочисленных на фестивале. Он пожелал участникам удачи от имени губернатора Валерия Радаева и призвал сплотиться и достойно представить наш регион.

Перед отправлением поезда члены саратовской делегации запустили в небо символ мира - белых голубей.

Фото http://belarus24.by