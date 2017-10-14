Завершается прием заявок на областной конкурс чтецов «Литературная беседка»
До 20 октября проходит первый заочный этап областного конкурса чтецов «Литературная беседка».
Конкурс проводится в номинациях проза; поэзия; драма по следующим направлениям: чтение литературных произведений на русском языке; чтение произведений на иностранных языках (английский, немецкий и французский языки).
Для участия в первом заочном этапе необходимо отправить в оргкомитет ссылку на видеоролик с записью своего выступления. Видеоролик может быть размещен в открытом доступе в сети Интернет на любом видеохостинге (Youtube, ВКонтакте и др.) или на файлообменнике с указанием ссылки в заявке.
Требования к видеоролику: длительность не более 3-х минут; качество не ниже 360 px; формат видео с возможностью воспроизведения на большом количестве современных цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др.
Ролики, не соответствующие этим требованиям, не будут допущены к участию в следующем этапе конкурса.
Подробная информация о конкурсе на сайте.