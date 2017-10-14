14 октября 2017 08:11 СУББОТА
Новости
21:01 | 13 октября
"СГАУ-Саратов" одержал домашнюю победу
18:18 | 13 октября
Завершается прием заявок на областной конкурс чтецов «Литературная беседка»
17:48 | 13 октября
Впервые аудиоспектакли Саратовского театра кукол «Теремок» прозвучат в эфире Радио ГТРК «Саратов».
17:07 | 13 октября
Конкурс инновационных проектов объявлен в Саратовской области
16:30 | 13 октября
В городе Королев компанией «Фабрика офисных перегородок» реализован новый «школьный» проект
15:32 | 13 октября
В музее на Соколовой горе открылась выставка «Свидетели былых времен»
14:25 | 13 октября
Учрежден Почетный знак губернатора "За любовь к родной земле"
13:18 | 13 октября
В ходе операции "Пешеход. Пешеходный переход" выявлено 330 правонарушений
12:11 | 13 октября
Clouty внедряет возможность персонального шоппинга в приложении Veon
11:05 | 13 октября
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Завершается прием заявок на областной конкурс чтецов «Литературная беседка»

Новости


До 20 октября проходит первый заочный этап областного конкурса чтецов «Литературная беседка».

Конкурс проводится в номинациях проза; поэзия; драма по следующим направлениям: чтение литературных произведений на русском языке; чтение произведений на иностранных языках (английский, немецкий и французский языки).

Для участия в первом заочном этапе необходимо отправить в оргкомитет ссылку на видеоролик с записью своего выступления. Видеоролик может быть размещен в открытом доступе в сети Интернет на любом видеохостинге (Youtube, ВКонтакте и др.) или на файлообменнике с указанием ссылки в заявке.

Требования к видеоролику: длительность не более 3-х минут; качество не ниже 360 px; формат видео с возможностью воспроизведения на большом количестве современных цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др.

Ролики, не соответствующие этим требованиям, не будут допущены к участию в следующем этапе конкурса.

Подробная информация о конкурсе на сайте.